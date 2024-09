Per lavori dopo l'incendio del 5 settembre

Comunicazioni del Cas, Consorzio autostrade siciliane, sulla A20 Messina-Palermo. Da lunedì 23 settembre, alle ore 7 fino a “cessate esigenze”, il tratto dell’autostrada Patti -Brolo, in entrambe le direzioni di marcia, sarà chiuso ai tir. Il tutto in seguito all’incendio di una bisarca, lo scorso 5 settembre, nella galleria Calavà, per consentire i lavori di riparazione e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Articoli correlati