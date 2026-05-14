 Le liste giovanili di Sud chiama Nord invitano i candidati sindaco avversari

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Redazione

Le liste giovanili di Sud chiama Nord invitano i candidati sindaco avversari

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giovedì 14 Maggio 2026 - 18:16

Comizio in programma sabato 16 maggio con al centro le nuove generazioni a Messina. Hanno già aderito in due competitor di Basile

MESSINA. “Le liste giovanili “De Luca Sindaco di Sicilia” e “Cateno per i Giovani” promuovono un evento comiziale dedicato ai temi delle nuove generazioni e rivolgono ufficialmente un invito a tutti i candidati sindaco della città a partecipare all’iniziativa in programma sabato 16 maggio, alle ore 21.00, in Piazza Casa Pia”. Così in una nota Sud chiama Nord annuncia l’invito agli avversari. E “hanno già aderito i candidati sindaco Gaetano Sciacca e Lillo Valvieri, che prenderanno parte al confronto pubblico insieme al candidato Federico Basile”.

L’evento, coordinato da Albert Finocchiaro, referente del progetto giovanile di Sud Chiama Nord e delle due liste, “nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto di dialogo e partecipazione, nel quale i giovani possano ascoltare direttamente le proposte dei candidati sui temi che riguardano il loro presente e il loro futuro. Nel corso della serata sarà garantito a tutti i candidati sindaco il medesimo tempo di intervento, nel pieno rispetto dei principi democratici e del confronto libero e trasparente”.
“Protagonisti dell’iniziativa saranno anche i ragazzi candidati all’interno delle liste giovanili, che avranno l’opportunità di intervenire, confrontarsi e portare il proprio contributo di idee, esperienze e proposte per la città”, viene evidenziato.
“Crediamo che la politica debba tornare ad ascoltare i giovani e coinvolgerli realmente nei processi decisionali. Per questo abbiamo voluto organizzare un momento aperto a tutti, nel quale il confronto possa avvenire sui contenuti e sulle visioni per Messina”, dichiara Albert Finocchiaro.

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