A20 Messina-Palermo, “perché non fare di notte i lavori?”

Il presidente del Consiglio comunale Pergolizzi chiede chiarimenti al Cas

MESSINA – Lavori di scarifica e bitumazione del tratto A20 Messina – Palermo, km 11,050 e il km 11.850. Il tutto con chiusura dalle ore 8 del 6 agosto e fino alle ore 18 del 7 agosto, con uscita obbligatoria a Giostra, per poi reimmettersi in autostrada dallo stesso svincolo. Il presidente del Consiglio comunale. Nello Pergolizzi, esprime il suo “disappunto per la scelta del Cas: perché fare di giorno i lavori per il mantenimento e la sicurezza della rete autostradale? Ritengo inaccettabile che essi siano stati previsti durante il giorno, causando enormi disagi agli automobilisti e notevoli ritardi nel traffico veicolare”. Pergolizzi scrive ancora alla prefetta Di Stani, al presidente del Consorzio autostrade siciliane Nasca e al sindaco Basile, e mette nero su bianco le sue riserve.

“Chiedo una spiegazione dettagliata da parte del Cas”

Continua il presidente del Consiglio comunale: “È ben noto che i lavori di manutenzione stradale, specialmente quelli di bitumazione, possono essere eseguiti durante le ore notturne per minimizzare

l’impatto sulla circolazione. La scelta di operare durante il giorno appare quindi ingiustificata e denota una mancanza di considerazione nei confronti degli utenti della strada. Sono convinto che una migliore organizzazione dei lavori possa contribuire a garantire un servizio più efficiente e rispettoso delle esigenze degli automobilisti. Alla luce di quanto esposto, chiedo che venga fornita una spiegazione

dettagliata delle ragioni per cui i lavori non sono stati previsti durante le ore notturne”.

