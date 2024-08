Pergolizzi contro il Cas: “Perché non rispondete?”

Il presidente del Consiglio: "Mancanza di rispetto istituzionale". Le domande erano state sui lavori della Telegrafo

MESSINA – Pergolizzi non ci sta. Il presidente del Consiglio comunale, dopo le due missive inviate al Cas tra il 25 e il 28 luglio, relativamente alla vicenda del viadotto Ritiro, ha espresso il proprio disappunto per la mancata risposta ricevuta dal Consorzio autostrade siciliane, in giorni cruciali per l’apertura del tratto di tangenziale e con le code che non accennano a diminuire.

“Questo comportamento – ha affermato Pergolizzi – non solo rappresenta una mancanza di rispetto istituzionale, ma compromette anche il corretto svolgimento delle relazioni tra istituzioni e l’efficienza della gestione delle questioni di pubblico interesse”. Tra i temi “di assoluta rilevanza” di cui parla il presidente del Consiglio c’è soprattutto la conferma delle tempistiche legate all’apertura della galleria Telegrafo. Si continua a lavorare per le varie migliorie e si dovrebbe concludere tutto entro il prossimo 9 agosto.