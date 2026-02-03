 Abbandona cane sui colli, condannato "padrone" senza cuore

Alessandra Serio

martedì 03 Febbraio 2026 - 15:33

La sentenza per il 52enne messinese immortalato dalle fototrappole della Municipale. IL VIDEO

Messina – E’ arrivata la condanna per il 52enne che quattro anni fa è stato denunciato per abbandono di animali d’affezione. L’uomo è stato giudicato colpevole di maltrattamento e il giudice monocratico Grasso gli ha inflitto 4 mesi d’arresto.

Il video choc

L’episodio risale al febbraio 2022 ed è stato scoperto grazie ad una fototrappola della Polizia Municipale (vedi qui il VIDEO). Gli apparecchi, solitamente adoperati contro gli “zozzoni”, avevano immortalato un uomo arrivare in auto nei pressi di Portella Castanea, far scendere un cane e attirarlo poco lontano, con un boccone. Mentre l’animale era distratto, il padrone “inumano” si è allontanato lasciandolo abbandonato a se stesso, in mezzo al bosco. Le immagini furono diffuse dalla Municipale e destarono parecchio scalpore.

La denuncia e l’appello per il cane mai ritrovato

L’uomo non sapeva di essere immortalato da una telecamera che ha ripreso distintamente il numero di targa e ha permesso di riconoscerlo altrettanto chiaramente, facendo scattare prima la denuncia poi il processo. Per ritrovare il cane fu lanciato un appello, ma di lui non sono più state trovate tracce.

