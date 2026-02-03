In auto e in casa cocaina e crack, coppia arrestata per spaccio

Crack e cocaina su un veicolo in sosta in una zona di spaccio a Milazzo. Scattano 2 arresti dei Carabinieri

Milazzo- Tre dosi di cocaina (una nascosta tra il freno a mano e la leva del cambio), un marsupio contenente circa 3 grammi di crack e una somma di 1.200 euro. E’ quello che i Carabinieri hanno trovato nell’auto di un 41enne, fermato perché notato in sosta, con atteggiamento sospetto, in una zona abitualmente frequentata dai consumatori di droga. I sospetti degli uomini del Radiomobile erano fondati, ecco perché dopo la perquisizione del mezzo hanno passato al setaccio anche l’abitazione dell’uomo, dove vive anche una 33enne.

La perquisizione

Nella casa sono stati trovati 15 grammi circa di cocaina – 4 dei quali occultati nel telaio di una finestra e consegnati spontaneamente dalla donna – e vario materiale di solito utilizzato per il confezionamento delle sostanze. Per il 41enne e la 33enne, già noti alle forze dell’ordine sono scattate le manette per spaccio di droga.

In cella

L’uomo e la donna sono ora in carcere rispettivamente a Barcellona Pozzo di Gotto e Messina

Gazzi. Tutto lo stupefacente e il materiale sequestrato sono stati consegnati ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.