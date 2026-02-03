 In auto e in casa cocaina e crack, coppia arrestata per spaccio

In auto e in casa cocaina e crack, coppia arrestata per spaccio

Redazione

In auto e in casa cocaina e crack, coppia arrestata per spaccio

martedì 03 Febbraio 2026 - 15:24

Crack e cocaina su un veicolo in sosta in una zona di spaccio a Milazzo. Scattano 2 arresti dei Carabinieri

Milazzo- Tre dosi di cocaina (una nascosta tra il freno a mano e la leva del cambio), un marsupio contenente circa 3 grammi di crack e una somma di 1.200 euro. E’ quello che i Carabinieri hanno trovato nell’auto di un 41enne, fermato perché notato in sosta, con atteggiamento sospetto, in una zona abitualmente frequentata dai consumatori di droga. I sospetti degli uomini del Radiomobile erano fondati, ecco perché dopo la perquisizione del mezzo hanno passato al setaccio anche l’abitazione dell’uomo, dove vive anche una 33enne.

La perquisizione

Nella casa sono stati trovati 15 grammi circa di cocaina – 4 dei quali occultati nel telaio di una finestra e consegnati spontaneamente dalla donna – e vario materiale di solito utilizzato per il confezionamento delle sostanze. Per il 41enne e la 33enne, già noti alle forze dell’ordine sono scattate le manette per spaccio di droga.

In cella

L’uomo e la donna sono ora in carcere rispettivamente a Barcellona Pozzo di Gotto e Messina
Gazzi. Tutto lo stupefacente e il materiale sequestrato sono stati consegnati ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Efficientamento energetico e riqualificazione delle facciate: il nuovo volto della sede Atm VIDEO
La Messina degli sfratti, “invalida con figlia minore da domani senza un tetto”
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED