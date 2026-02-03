Per il Messina giornata tranquilla dal giudice sportivo

Un'ammonizione soltanto dalla trasferta di Paternò che però fa entrare un difensore in diffida
MESSINA – Dopo la vittoria esterna sul campo del Paternò il Messina può guardare alla sfida in casa di domenica con l’Enna, in attesa anche di conoscere la nuova classifica che cambierà visto il recupero in programma domani, mercoledì 4 febbraio, tra Enna e Vigor Lamezia.
Dal “Falcone Borsellino” spiccano gli oltre mille euro di multa alla società ospitante per avere i loro tifosi gettato fumogeni in campo durante il match. Lato Messina invece solo l’ammonizione a Daniele Trasciani che ha delle conseguenze ma non immediate. Al leader difensivo dell’Acr infatti è stato mostrato il nono giallo della sua stagione ed entra quindi in diffida.
Nulla di preoccupante visto che giocherà regolarmente la partita ma lui, come Bosia con quattro gialli ormai da qualche giornata, in caso di nuova ammonizione salterà la partita successiva, il derby dello Stretto di ritorno che si disputerà al Granillo di Reggio Calabria.