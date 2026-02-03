 Per il Messina giornata tranquilla dal giudice sportivo

Per il Messina giornata tranquilla dal giudice sportivo

Simone Milioti

Per il Messina giornata tranquilla dal giudice sportivo

Tag:

martedì 03 Febbraio 2026 - 15:06

Un'ammonizione soltanto dalla trasferta di Paternò che però fa entrare un difensore in diffida

MESSINA – Dopo la vittoria esterna sul campo del Paternò il Messina può guardare alla sfida in casa di domenica con l’Enna, in attesa anche di conoscere la nuova classifica che cambierà visto il recupero in programma domani, mercoledì 4 febbraio, tra Enna e Vigor Lamezia.

Dal “Falcone Borsellino” spiccano gli oltre mille euro di multa alla società ospitante per avere i loro tifosi gettato fumogeni in campo durante il match. Lato Messina invece solo l’ammonizione a Daniele Trasciani che ha delle conseguenze ma non immediate. Al leader difensivo dell’Acr infatti è stato mostrato il nono giallo della sua stagione ed entra quindi in diffida.

Nulla di preoccupante visto che giocherà regolarmente la partita ma lui, come Bosia con quattro gialli ormai da qualche giornata, in caso di nuova ammonizione salterà la partita successiva, il derby dello Stretto di ritorno che si disputerà al Granillo di Reggio Calabria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Efficientamento energetico e riqualificazione delle facciate: il nuovo volto della sede Atm VIDEO
La Messina degli sfratti, “invalida con figlia minore da domani senza un tetto”
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED