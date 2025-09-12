Abbonamenti agevolati Atm, ecco come si fa ad acquistarli

Tutte le info utili per acquistare o rinnovare la propria tessera

La procedura per rinnovare o richiedere l’abbonamento MoveMe sarà attiva a partire dalle 00:01 di martedì 16 settembre. L’abbonamento MoveMe può essere sottoscritto al prezzo di 50 euro, ha validità 12 mesi e può essere utilizzato su tutte le linee, senza limitazioni di orari. Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre, ma saranno accolte fino ad esaurimento fondi.

Chi è già in possesso della tessere RFID può rinnovare l’abbonamento:

– Tramite Piattaforma on line

– Nei box vendita Atm

– Tramite parcometri, esclusivamente con carta di credito.



Chi rinnova tramite piattaforma on line o nei box vendita, Atm può posticipare la decorrenza dell’abbonamento in funzione della scadenza del precedente abbonamento MoveME. Questa opzione non è consentita per i rinnovi effettuati tramite parcometro. L’abbonamento rinnovato tramite parcometro sarà effettivo il giorno stesso dell’avvenuto pagamento, indipendentemente dalla scadenza del precedente abbonamento MoveME.



Chi decide di abbonarsi per la prima volta al MoveME può acquistare l’abbonamento:

– Tramite piattaforma on line

– Nei Box vendita ATM

COME FUNZIONE LA PIATTAFORMA ON LINE

Chi è già in possesso della tessere RFID dovrà procedere nel modo seguente:

a) loggarsi sul portale di e-commerce di ATM S.p.A. inserendo la propria e-mail;

b) acquisto e pagamento dell’abbonamento con carta di credito, al termine della procedura l’abbonamento sarà automaticamente caricato sulla propria tessera RFID.

Chi non è già in possesso della tessera RFID dovrà procedere nel seguente modo:

a) Registrarsi sul portale di e-commerce di ATM S.P.A. inserendo la propria mail e completando la procedura inserendo i dati richiesti (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita etc.);

b) acquisto e pagamento dell’abbonamento con carta di credito;

c) Ritiro della propria tessera RFID, presso i box di ATM S.p.A. (Front-Office Via La Farina – Cavallotti – ZIR – Annunziata). L’utente potrà scaricare nella sua pagina personale, un QRCODE contenen

te un titolo di viaggio della durata di sette giorni, nelle more di ritirare la propria tessere RFID.

L’importo di 50 euro per l’acquisto dell’abbonamento può essere rateizzato in 3 soluzioni con KLARNA.

Gli attuali possessori della tessera MoveMe possono verificare la scadenza del proprio abbonamento nel sito di Atm Spa alla sezione SERVIZI ON LINE /ABBONAMENTI ON LINE. Chi è in possesso di un abbonamento ancora valido potrà comunque rinnovarlo dalla mezzanotte e un minuto del 16 settembre, posticipando la decorrenza.

Qui LA GUIDA PER L’ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO