Messina, biglietti Atm anche in provincia e a Reggio. Nuovi abbonamenti per la sosta notturna

Convenzione con la Federazione Tabaccai. Costo ridotto per la sosta notturna a Cavallotti e Villa Dante

Biglietti Atm in vendita non solo a Messina ma anche in provincia e a Reggio Calabria. E’ il frutto di una convenzione firmata con la società Sir (Servizi in rete) con l’interlocuzione della Federazione provinciale dei tabaccai.

La novità è stata presentata in conferenza stampa dal sindaco Federico Basile, insieme alla presidente di Atm, Carla Grillo, e il presidente della Federazione Tabaccai, Salvatore Barbera.

Abbonamento notturno parcheggi

L’altra notizia riguarda i parcheggi Cavallotti e Villa Dante: presentato un nuovo abbonamento annuale notturno, per la sosta dalle 21 alle 7, al costo di 250 euro. Una forma che prima non esisteva ed è il terzo abbonamento annuale. Quello h 24 ha un costo di 1.000 euro, dalle 7 alle 21 di 700 euro, ora si aggiunge quello dalle 21 alle 7, di 250 euro. Finora era possibile solo acquistare la sosta notturna giornaliera, dalle 21 alle 7, ad un costo di 2 euro.