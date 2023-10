Abolizione del numero chiuso in Medicina, Leanza incontra la ministra Bernini - Tempostretto

"La vedrò il 7 novembre in vista dell'approdo in Parlamento del disegno di legge", annuncia il parlamentare regionale del Pd

MESSINA – L’obiettivo è l’abolizione del numero chiuso o programmato per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina. Annuncia il deputato regionale Calogero Leanza: “Incontrerò la ministra dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, il prossimo 7 novembre, per avviare l’interlocuzione necessaria in funzione della calendarizzazione in Parlamento del disegno di legge”.

“È un passaggio molto significativo, e iniziale, per il quale ringrazio la ministra”, ha aggiunto Leanza.

L’incontro al dicastero arriva a poche settimane dall’approvazione della legge voto approvata dall’Ars, della quale il deputato regionale del Partito democratico è stato primo firmatario e che è stata votata all’unanimità da tutte le forze politiche di Sala d’Ercole.

Il parlamentare del Partito democratico è vicepresidente della Commissione Sanità all’Assemblea regionale siciliana e lo ha annunciato nel corso di un incontro con i Giovani democratici di Messina (nella foto). Oggi pomeriggio erano presenti anche diversi studenti universitari, durante la Festa provinciale dell’Unità a piazza Duomo.

.

Articoli correlati