Auto sbatte contro un palo, chiuso il parcheggio La Farina

Ora bisogna valutare la gravità del danno e i tempi di riapertura

Era alla guida della sua auto al piano inferiore del parcheggio La Farina, quand’è andata a sbattere contro uno dei sostegni, che per fortuna è rimasto in piedi anche se danneggiato.

Atm comunica che “A causa di un incidente all’interno del parcheggio “La Farina” è stata disposta la chiusura immediata per permettere la messa in sicurezza della struttura. A breve saranno attivate le procedure per comprendere la gravità del danno e i tempi di riapertura dell’area”.