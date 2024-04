Il Filari Rometta sconfitto all’esordio in B1. La Fauci: “Stagione di transizione”

Per la formazione tirrenica trasferta amara a Bologna, riposava il Ctv Messina femminile nello stesso campionato

Domenica il via al campionato nazionale di Serie B1 maschile e femminile di tennis. Impegnate due squadre della provincia di Messina, il Tc Filari, con la quadra maschile retrocessa lo scorso anno dalla serie A2, e il Ct Vela Messina, con la squadra femminile, ripescata dopo che lo scorso anno era retrocessa in B2. Passato diverso e anche storie diverse alla prima di campionato dove le ragazze “veline” hanno osservato il loro turno di riposo, sconfitta invece in trasferta a Bologna per il circolo tirrenico del capitano Angelo Giacobbe che non inizia nel migliore dei modi il suo cammino.

Il presidente Pietro La Fauci spiega come “questa stagione sarà di transizione, perché siamo appena scesi dalla A2 e in squadra si sono integrati nuovi vivai. Sfrutteremo questo campionato per far fare loro esperienza e puntiamo alla salvezza, non so se potrà arrivare direttamente nel girone o passando dai playout, vedremo”. Domenica prossima in campo entrambe le formazioni che esordiranno in casa. Il Tc Filari sul duro della Cittadella Universitaria contro il Momy Sport Village, formazione torinese che ha pareggiato con Siracusa all’esordio, mentre il Ct Vela sulla terra rossa di viale della Libertà dove attende il Cs Plebiscito che ha esordito a Padova in casa sconfitta dal Tennis Tolentino.

Ct Bologna – Tc Filari 6-0

La batteria dei singolari va tutta a favore dei padroni di casa. Caratozzolo contende solo il secondo set a Migliorati cedendolo al tiebreak. Maina è regolato da Baldisseri, anche Serena non conquista set ma allunga sul 7-5 nel secondo con Di Nicola. Solo Romano vince un set, il primo, contro Montebugnoli ma viene poi rimontato e sconfitto al terzo.

A risultato già acquisito sul 4-0 i doppi vedono Caratozzolo/Romano ritirati dopo un gioco contro Migliorati/Di Nicola, mentre dà battaglia la coppia Serena/Maina che dopo aver vinto il primo set contro Venezia/Baldisseri sfuma di poco l’occasione di vincere al tiebreak del secondo finendo poi per cedere al super tiebreak del terzo parziale.

Marco Migliorati vs Alberto Caratozzolo 6-0 7-6(3)

Enrico Baldisseri vs Alessandro Maina 6-4 6-4

Gian Luca Di Nicola vs Federico Serena 6-4 7-5

Alessandro Montebugnoli vs Nicolò Romano 3-6 6-1 6-4

Di Nicola/Migliorati vs Caratozzolo/Romano 1-0 rit.

Venezia/Baldisseri vs Serena/Maina 4-6 7-6(8) 10-5

