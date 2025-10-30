 Abusivo da 10 anni ma in attività e inquina, chiuso autolavaggio a Taormina

Abusivo da 10 anni ma in attività e inquina, chiuso autolavaggio a Taormina

giovedì 30 Ottobre 2025 - 11:30

Blitz dei Carabinieri e della Polizia rurale nell'officina che sversava nel terreno intorno. L'ordine di demolizione era stato firmato nel 2014

Blitz dei Carabinieri e del Corpo agroforestale in una grossa officina-autolavaggio di Taormina dove è stato segnalato il rischio inquinamento.

Sversava nel terreno liquami

L’attività sversava liquami nel terreno antistante e intorno all’edificio e l’area utilizzata per l’attività, la Polizia rurale del corpo Agroforestale, ai comandi del dirigente nazionale Lino Ilacqua, ha trovato una cinquantina di batterie di veicoli dismesse, abbandonate sul terreno senza alcun tipo di protezione o trattamento.

Ordine di demolizione del 2014

L’attività è stata chiusa ed è emerso che era abusiva da oltre 10 anni. Alla fine del 2014 il Comune di Taormina aveva ordinato la demolizione del capannone in acciaio, quello che ospita l’ufficio, le opere murarie che costituivano il parcheggio e le altre pertinenze. L’edificio era invece ancora regolarmente operativo.

Alle operazioni hanno partecipato anche agenti della Polizia municipale, personale dell’acquedotto e dell’Enel.

