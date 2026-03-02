 Le presidenti uscenti si candidano con Basile. "Noi avvantaggiate? No, ci mettiamo in gioco" VIDEO

Silvia De Domenico

lunedì 02 Marzo 2026 - 14:30

"In campagna elettorale la stessa trasparenza che ha guidato il nostro lavoro nelle partecipate"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tutti i presidenti delle sei partecipate del Comune di Messina si sono dimessi e saranno candidati al Consiglio comunale. Nel giorno in cui hanno salutato i cittadini insieme al sindaco Federico Basile, hanno ripercorso gli anni alla guida delle loro aziende su palco del Palacultura. Abbiamo intervistate le tre presidenti donne uscenti, tutte candidate al fianco del loro sindaco. L’ex presidente di Atm, Carla Grillo; l’ex presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato e l’ex presidente di Messina social city, Valeria Asquini.

partecipate dimissioni presidenti

“Noi avvantaggiate? No, ci mettiamo in gioco con trasparenza”

Si sono commosse pensando agli anni trascorsi alla guida delle rispettive aziende, ai risultato raggiunti e alla famiglia costruita giorno dopo giorno con i dipendenti. Sono pronte ad affrontare una nuova campagna elettorale, in cui mettersi in gioco e misurarsi con il voto dei cittadini. Ma sin dal giorno delle loro dimissioni non sono mancate le critiche. C’è chi pensa che possano essere avvantaggiate proprio per la posizione che hanno ricoperto fino a pochi giorni fa. Ecco come rispondono.

tre presidenti candidate con basile

