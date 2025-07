Accesso al mare fai da te distrutto da incivili

C'è chi dà il suo contributo per vivere meglio e chi passa il suo tempo a vanificare la buona volontà altrui

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Triste mattina due giorni fa, lunedì 28 luglio, quando andando al mare abbiamo trovato completamente distrutta quella scaletta di accesso alla spiaggia di cui avevo inviato la segnalazione pubblicata dal vostro giornale. Mi domando chi può trovare soddisfazione nel distruggere qualcosa di utile al prossimo senza alcun motivo. Dire vandali è troppo poco, giudicate voi!”.

Le foto inviate nella segnalazione alla quale fa riferimento il nostro lettore, mostravano delle scalette di legno realizzate in modo artigianale da qualche volontario per favorire l’accesso ad una spiaggia del villaggio Pace. Il vandalo di turno ha cancellato questa opportunità. Adesso, la migliore risposta a questa azione incivile sarebbe la realizzazione di un accesso sicuro al mare da parte del Comune di Messina. Speriamo che l’assessore Francesco Caminiti, impegnato in una vasta azione azione di recupero e valorizzazione del nostro litorale, trovi modo e tempo per risolvere il problema.