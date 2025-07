12 torrette per i bagnini, 80 docce e 2 Bau Beach: il nuovo volto delle spiagge di Messina VIDEO

Quest'anno un km in più di passerelle accessibili. Un'ultima novità è prevista per agosto al Ringo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Tengo a precisare che abbiamo attrezzato tutti i 41 km di spiaggia balneabile e non solo i tratti Bandiera Blu“, spiega l’assessore alle Politiche del Mare, Francesco Caminiti. Ecco come hanno cambiato volto le spiagge messinesi.

48 bagnini e 12 pattini per il salvataggio

Da nord a sud, su tutto il litorale, sono stati distribuiti diversi servizi per i cittadini. Un km in più di passerelle accessibili rispetto all’anno scorso, 80 docce pubbliche installate da Amam, 12 torrette in cui si alternano 48 bagnini, isole verdi e pattini per il salvataggio.

Due spiagge inclusive e Bau Beach

Ma le novità di quest’estate sono le due zone ombreggiate inclusive e le due Bau Beach nelle spiagge di Capo Peloro e Santa Margherita. Sono state posizionate in via sperimentale nelle due spiagge più frequentate della zona nord e sud di Messina.

Novità ad agosto sulla spiaggia del Ringo

Un’ultima novità è prevista per il mese di agosto sulla spiaggia del Ringo. L’assessore Caminiti non ha svelato molto perché il progetto sperimentale non ha ottenuto ancora tutte le autorizzazioni necessarie. “Speriamo di poter regalare il prossimo mese un’altra chicca ai nostri cittadini“, ha concluso.