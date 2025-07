La buona volontà di un cittadino risolve con una soluzione artigianale il problema di accesso a un tratto di spiaggia a Pace

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vogliamo ringraziare la persona volontaria che in modo artigianale ha costruito questa piccola scala per permettere a noi bagnanti di scendere sulla spiaggia, di fronte ex villa Bosurgi (Villa Pace – NdR). Lavoro che avrebbe dovuto fare il comune, che però non ha provveduto nemmeno a mettere le isole ecologiche”.