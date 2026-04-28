Lavori all’Arco di Cristo Re, il percorso delle linee Atm 21 e N2 fino al 30 giugno

Le variazioni dovute ai lavori

Proseguirà fino al 30 giugno la variazione di percorso, nella direzione sud, per le Linee 21 e N2. La modifica disposta da Atm si è resa necessaria a seguito dell’ordinanza comunale 507 del 26 marzo 2026 sulla prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell’Arco di Cristo Re e sui conseguenti provvedimenti viari.

In base all’ordinanza comunale, è infatti vietato il transito sul Viale Principe Umberto e pertanto i bus impiegati per le linee 21 e N2 in partenza dal terminal Museo giunti sul Viale Regina Margherita proseguono verso il Viale Boccetta, Corso Cavour, Via Tommaso Cannizzaro, Viale Italia e poi percorso regolare.

In direzione di marcia nord il percorso non subisce alcuna variazione.