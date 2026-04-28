Dopo il 25 aprile ripulita la spiaggia di Capo Peloro. Controlli in programma il 1. maggio

Sia davanti al mare sia sui colli previsti controlli per evitare l'abbandono incivile di rifiuti

Il 25 aprile sui Colli Sarrizzo ha dimostrato che prevenzione, organizzazione e collaborazione possono fare la differenza. Dopo le immagini di Pasquetta, l’attività coordinata messa in campo sui Colli Sarrizzo e in particolare nell’area attrezzata Ettore Lombardo, ha consentito di vivere una giornata molto partecipata senza che i rifiuti venissero dispersi nel bosco.

Un risultato possibile grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno rispettato le regole, alla presenza della Polizia Municipale e Metropolitana, al supporto del Corpo Forestale Volontario, all’Ispettorato delle Foreste, al Servizio per il Territorio della Regione Siciliana e al lavoro delle donne e degli uomini di Messinaservizi Bene Comune, presenti con squadre, mezzi e attrezzature per distribuire sacchetti, assistere i cittadini e garantire il corretto conferimento.

Mentre sui Colli l’azione preventiva ha funzionato, in un altro luogo simbolo della città, Capo Peloro, le immagini del 25 aprile hanno restituito una realtà diversa: rifiuti abbandonati, bottiglie rotte, vetri sulla sabbia e situazioni che non compromettono solo il decoro, ma anche la sicurezza di chi vive la spiaggia, anche semplicemente camminando a piedi nudi. Le squadre di Messinaservizi sono intervenute già nella mattinata successiva per ripristinare le condizioni di decoro, ma non può essere questa la normalità.

“Gli spazi pubblici non possono restare puliti solo dove ci sono presidi, controlli e operatori impegnati per tutta la giornata. Chi vive un bosco, una spiaggia, un’area attrezzata o un tratto di litorale deve sentirsi parte della sua tutela” – dice Messina Servizi.

In vista del 1° maggio, Messina Servizi proseguirà il lavoro già avviato, rafforzando l’attenzione sui luoghi maggiormente frequentati e rinnovando l’appello ai cittadini: portare con sé i propri rifiuti, conferirli correttamente e lasciare puliti gli spazi comuni non è un gesto facoltativo, ma una responsabilità verso tutta la città. Il 25 aprile ha dimostrato che Messina può fare meglio.

Ora serve che questo rispetto non resti legato alla presenza dei controlli, ma diventi un comportamento condiviso, sempre.