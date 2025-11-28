 Accoltella 57enne, arrestata 30enne per tentato omicidio aggravato

Redazione

venerdì 28 Novembre 2025 - 13:42

Il giudice ha convalidato il fermo

I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno proceduto al fermo di una 30enne di origine rumena, indiziata del delitto di “tentato omicidio aggravato” nei confronti di un uomo di Falcone.

Ad operare sono stati i carabinieri di Falcone, a seguito di una richiesta di intervento da parte di sanitari del 118 che avevano segnalato di aver sottoposto a cure un 57enne del luogo, per lesioni personali a seguito di accoltellamento.

Il provvedimento è frutto dell’attività investigativa dei militari dell’Arma, coordinata dalla Procura di Patti, che ha permesso di ricostruire le dinamiche dei fatti e raccogliere sufficienti elementi che hanno portato al fermo della donna che durante un litigio avrebbe aggredito l’uomo ferendolo con un coltello.

Rintracciata dai carabinieri, la donna è stata portata al carcere di Messina Gazzi. Il giudice ha convalidato il fermo.

