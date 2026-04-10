 Accoltellamento a Lipari, c'è un fermo

Accoltellamento a Lipari, c’è un fermo

Alessandra Serio

Accoltellamento a Lipari, c’è un fermo

venerdì 10 Aprile 2026 - 19:42

Chi è il presunto responsabile del ferimento avvenuto in pieno giorno

Una lite tra due uomini è sfociata in un accoltellamento a Lipari dove i due si sono affrontati in pieno giorno nella centralissima via Tortona.

Dalla lite alle coltellate

Ad avere la peggio è stato un giovane isolano, colpito con una lama al torace. L’aggressore dopo il ferimento è fuggito ma è stato rintracciato dai familiari della vittima. I carabinieri lo hanno condotto in caserma per interrogarlo. Intanto il ragazzo ferito è stato soccorso in ospedale. Non sembra in pericolo di vita.

Chi è l’aggressore

I militari dell’Arma stanno ricostruendo l’accaduto ed hanno già ascoltato la vittima ed hanno avviato le audizioni dei testimoni, per confrontare i loro racconti con la versione dell’aggressore, un uomo originario di Catania. A quanto pare la lite tra i due è cominciata per futili motivi ma presto dalle parole si è passato ai fatti.

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