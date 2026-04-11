 Accoltellamento a Lipari, le novità

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Alessandra Serio

Accoltellamento a Lipari, le novità

sabato 11 Aprile 2026 - 11:55

Come sta la vittima dell'aggressione. Pesante accusa per il responsabile fermato dai Carabinieri

Messina – Migliorano le condizioni del 34enne accoltellato a Lipari da un coetaneo, fermato dai Carabinieri poco dopo.

Accoltellamento a Lipari, come sta la vittima

‘uomo è stato soccorso all’ospedale dell’isola dove i medici lo hanno stabilizzato, poi hanno disposto il trasferimento a Messina per le cure del caso. E’ stato quindi ricoverato al Policlinico di Messina per l’intervento e le cure del caso. Secondo i camici bianchi non corre pericolo di vita ma è ancora sotto stretto monitoraggio.

Coltellate a coetaneo, pesante accusa per l’aggressore

Intanto il suo aggressore, un coetaneo catanese, è stato individuato dai Carabinieri dell’isola e della Compagnia di Milazzo, ai comandi del capitano Alberto Del Basso, ed è stato trasferito in cella di sicurezza. Il giudice di Barcellona ne ha disposto il fermo e per lui l’accusa al momento è di tentato omicidio. Il 34enne etneo è in stato di fermo, dietro le sbarre del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in vista dell’interrogatorio di garanzia.

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