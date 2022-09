Accolti a Messina 240 migranti dei 700 giunti a Siracusa a bordo di un peschereccio - Tempostretto

L'operazione è stata coordinata dalla Prefettura, In corso accertamenti per verificare la nazionalità dei migranti, per lo più provenienti dall’Egitto

MESSINA – Operazioni di gestione ed accoglienza migranti, a Messina, presso il Molo Norimberga, in seguito al soccorso di 700 nigranti, a bordo di un peschereccio, nelle acque che bagnano Siracusa. Nella Città dello Stretto è giunta questa mattina la nave Natale De Grazia della Guardia costiera, con 240 migranti. L’operazione ha interessato anche i porti di Catania ed Augusta (oltre Messina e Siracusa). Sono in corso accertamenti per verificare la nazionalità dei migranti, per lo più provenienti dall’Egitto ma vi è anche un siriano ed un sudanese. Gli stranieri minori non accompagnati sarebbero 67. Non vi sono donne. Le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Messina, in sinergia con il Comune di Messina, delle Forze dell’ordine, della Capitaneria di Porto, dell’Usmaf, dell’Asp, del 118, della Croce rossa e numerosi volontari.