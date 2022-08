Accorato appello di un lettore non messinese: "Abbiate più cura del litorale" - Tempostretto

Gli incivili sono sempre in azione ma chi dovrebbe controllare e sanzionare brilla per assenza. Rimane la buona volontà di cittadini che amano davvero il loro territorio

La settimana scorsa era stato un turista a denunciare il degrado a Torre Faro. Adesso è la volta di un accorato appello arrivato al numero WhatsApp 366.8726275 da parte di un lettore che non è messinese ma che, come tanti messinesi, non sopporta di vedere com’è ridotta tanta parte della nostra città e, in particolare, del suo litorale:

“Buongiorno, volevo segnalare lo stato in cui versa la spiaggia libera sul versante tirrenico, proprio accanto a un famoso lido.. Io ho tentato di portare via ciò che ho potuto (ho riempito un sacco con tante bottiglie di plastica abbandonate e altrettanti bicchieri usa e getta sparsi intorno al tavolino). È mortificante lo spregio dei miei concittadini per una spiaggia così bella.

Non sono di Messina, ma ci vivo da 9 anni e cerco di dare il mio contributo per questa città così bistrattata. Vedo però che i messinesi scelgono spesso il degrado, sporcando o ignorando la spazzatura intorno a loro. Anche a me non piace raccogliere dalla spiaggia la spazzatura non mia, ma mi piace meno vedere il litorale sempre ridotto in questo modo dagli incivili. Vi prego, messinesi… Abbiate più cura di questo posto.”