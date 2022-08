Un turista a Messina: "Mi avevano detto che era sporca, avevano ragione" FOTO - Tempostretto

L'amaro appello di un nostro lettore: "Torre Faro è un borgo incantevole con enorme potenzialità turistica non sfruttata"

“Siamo in vacanza a Torre Faro, ahimè dico “purtroppo”, borgo incantevole e bellissimo dai colori unici con un’enorme potenzialità turistica”.

Lo scrive un nostro lettore, che racconta la sua esperienza. Arriva dalla Lombardia e ha scelto Messina, in particolare la punta nord, dopo aver visto la trasmissione “Linea Blu” su Rai Uno.

Il “purtroppo” è perché “è un borgo abbandonato, marciapiedi sporchi, incuria totale, strade dissestate, sensi unici poco osservati, mai visto uno spazzino. Rimpiango i 2.500 euro spesi per l’affitto di una bella casa ma con vista su spazzatura mai tolta. Ridicolo vedere sui furgoncini della differenziata due operatori e nessuno che pulisce ciò che lasciano cadere in terra durante la raccolta. Il lungomare di via Circuito è di una sporcizia da brividi (complimenti a quel genio che ha scelto di pavimentare coi lastroni bianchi, bravissimo/a). L’unico che pulisce davanti al suo locale è un ristorantino all’aperto, il resto sporcizia e sporcizia”.

La pessima fama dei messinesi

“I miei colleghi di lavoro siciliani mi dicevano di non andare a Messina, i messinesi sono lordi (in dialetto sporchi, n.d.r.). Io con la mia famigliola siamo venuti lo stesso e purtroppo devo dire che i miei colleghi avevano ragione. Ho visitato posti che rispetto a Torre Faro sono zero ma tenuti benissimo. Perché è così? Perché il lungomare di Contemplazione, dove ci sono i cannoni, è pulito e in via Circuito no? Perché non ci sono spazzini? E non parliamo delle spiagge… La gente del posto, anch’essa avvilita per la scarsa pulizia, mi dice che il materasso e la valigia che ho fotografato sono lì da due anni. Non è giusto”.

Torre Faro è un paradiso, merita di più

E ancora: “Il borgo ha un potenziale turistico che nemmeno immaginate, ci sarebbe da guadagnare tanto ma vedo che c’è solo un turismo cittadino. Tornare a villeggiare a Torre Faro? Con la dovuta pulizia che merita e meritano i turisti di fuori regione (pochi o nulla), ci tornerei sicuramente e mi dispiace che una volta tornati in Lombardia non posso sponsorizzare il borgo per la troppa sporcizia. Un paradiso come Torre Faro, i laghi di Ganzirri, il mare, le spiagge, non meritano questo abbandono e soprattutto non meritano cittadini sporchi e incivili. Come alcuni, forse troppi, messinesi”.

