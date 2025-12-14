Le storie di Tempostretto: incontro a Messina con i protagonisti

Dopo essere stati raccontati sulle pagine del nostro giornale, sabato 20 dicembre un confronto alla Camera di commercio. Tra auguri e il futuro della città

MESSINA – Spesso si tratta di messinesi che hanno fatto fortuna all’estero o nel nord Italia. O che sono tornati a Messina per mettere al servizio della loro terra d’origine talenti e passione. Sono le storie di Tempostretto, affidate quasi sempre alla firma del nostro redattore Giuseppe Fontana. Ora, su idea dell’editore Pippo Trimarchi, il nostro giornale riunisce tanti dei protagonisti di queste storie sabato 20 dicembre, dalle 9.30, nella sala Consulta della Camera di commercio, a Messina.

Sarà un momento di confronto aperto anche a nuove storie da raccontare, con tanto di apertura alla speranza di un futuro migliore per Messina, brindisi, auguri e conoscenza. La cittadinanza è invitata e l’ingresso è libero.