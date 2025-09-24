Accordo tra i Comuni di Messina e Taormina: Salvo Puccio alla guida di “Patrimonio Taormina”

Approvato il protocollo d'intesa che prevede l'assegnazione temporanea del direttore generale a titolo gratuito
La Giunta Basile ha dato il via libera al protocollo d’intesa con l’Azienda Speciale “Patrimonio Taormina”, un accordo che prevede l’assegnazione temporanea del direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, al ruolo di direttore generale dell’ente taorminese. L’obiettivo è supportare la neonata azienda di Taormina, che necessita di avviare servizi e attività operative.
La delibera fa seguito a una richiesta formale dell’Azienda “Patrimonio Taormina”. Il Comune di Messina ha accolto la proposta ritenendo che “l’esperienza diretta nella Azienda Speciale “Patrimonio Taormina” arricchendo la professionalità di Puccio – si legge nella delibera – può presentare interesse anche per il Comune di Messina”.
L’accordo stabilisce che l’incarico sarà ricoperto a titolo temporaneo e senza oneri aggiuntivi per il Comune di Messina. Tutti i costi economici correlati all’assegnazione temporanea saranno interamente a carico dell’Azienda Speciale “Patrimonio Taormina”.
Toh, che strano, una new entry assoluta…
CERTO FA COMODO A MESSINA🙄, PER NON DIRE CHE FA “COMODO” AL SINDACO DE LUCA 😤CHE GIRA E RIGIRA METTE SEMPRE CHI VUOLE LUI, MA ATTENZIONE A TITOLO GRATUITO COSÌ NON GLI SI PUÒ MUOVERE NESSUNA CONTESTAZIONE, E INVECE IO GLIELA MUOVO 😏PERCHÉ TUTTO QUESTO FATEBENEFRATELLI MI “PUZZA “E PARECCHIO🤨….. A TITOLO GRATUITO MESSINA ” PRESTA” LE COMPETENZE E IL LAVORO CHE ANDRÀ A FARE SALVO PUCCIO ,PERCHÉ PUÒ PRESENTARE INTERESSE AL COMUNE DI MESSINA 😳….E QUALE SAREBBE QUESTO INTERESSE????? SI DANNO MANSIONI DOPPIE E TRIPLE A DISCAPITO DEL LAVORO CHE DOVREBBERO FARE….COME SI POSSONO SVOLGERE TUTTI QUESTI INCARICHI PER BENE FACENDO LA SPOLA TRA TAORMINA E MESSINA???? SENZA OMBRA DI DUBBIO MESSINA SARÀ PENALIZZATA…..E SI CONTINUANO CON NOMINE SENZA CONCORSO ,TRA “AMICI DEGLI AMICI”,( DIRETTORE NON MI CENSURI PERCHÉ QUESTA ERA L” ACCUSA CHE IL SINDACO DE LUCA MUOVEVA AGLI AVVERSARI PERCHÉ QUA, STO CONSTATANDO CHE LUI STA FACENDO LA STESSA IDENTICA COSA😡,…. LO HA FATTO CON CAMPAGNA, E LO STA FACENDO CON TUTTI I FEDELISSIMI DELLA SUA CORTE….È PUR VERO CHE HA FATTO ASSUNZIONI DEL POPOLO ,MA A MIO AVVISO SOLTANTO PER GETTARE FUMO NEGLI OCCHI E ACCAPARRARSI CONSENSI,QUESTO È CIÒ CHE IO CITTADINA DI LIBERO PENSIERO PENSO ….E VISTO CHE LUI PUÒ DIRE TUTTO QUELLO CHE VUOLE, MI AVVALGO DELLA STESSA FACOLTÀ PURE IO😖PERCHÉ MI HA STUFATO, CHE CONTINUI IMPERTERRITO ,A FARE QUEL CHE GLI PARE E PIACE!!!