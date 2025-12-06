 Reggio. La Polizia rinnova il suo sostegno all'AIL con le Stella di Natale 2025

Reggio. La Polizia rinnova il suo sostegno all’AIL con le Stella di Natale 2025

sabato 06 Dicembre 2025 - 15:10

I volontari dell’AIL, dell’ANPS e di Donatori Nati Calabria saranno presenti anche lunedì 9 dicembre davanti alla Questura

REGGIO CAABRIA – Anche quest’anno la Polizia di Stato di Reggio Calabria rinnova il proprio sostegno all’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma – a favore dei pazienti emopatici e della ricerca scientifica, con l’obiettivo di garantire la migliore assistenza agli ammalati e alle loro famiglie.

Nelle giornate di ieri e oggi, i volontari dell’AIL sono presenti davanti alla Questura nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “AIL Stella di Natale 2025”, affiancati dai colleghi della Polizia di Stato in quiescenza appartenenti all’ANPS – Associazione Nazionale Polizia di Stato – e dai volontari dell’associazione “Donatori Nati Calabria” della Polizia di Stato.

L’impegno congiunto testimonia ancora una volta l’attenzione e la partecipazione della Polizia di Stato alle iniziative di solidarietà a sostegno della ricerca e della cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.

I volontari dell’AIL, dell’ANPS e di Donatori Nati Calabria saranno presenti anche lunedì 9 dicembre davanti alla Questura per proseguire la raccolta fondi attraverso la tradizionale vendita delle stelle di Natale.

