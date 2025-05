Accorinti: “Disobbedienza civile se partono i cantieri del ponte”

L'ex sindaco: "Non ho paura a farmi arrestare, dato che il decreto Sicurezza criminalizza il dissenso"

MESSINA – Lo aveva anticipato in un incontro promosso da “Invece del ponte”. E lo ha ribadito oggi durante il sit-in alla Passeggiata al mare in coincidenza con la mattinata del ministro Salvini in Prefettura. In quest’occasione l’ex sindaco Renato Accorinti ha dichiarato: “Il decreto Sicurezza non ci spaventa. Se protestare diventa reato, ci faremo arrestare. Il movimento No ponte è pacifico e non violento. Ma ora non si potrà nemmeno protestare in modo normale. Allora io lancio la disobbedienza civile, dove rischi anche di pagare di persona”.

“Noi saremo lì quando faranno i cantieri”

Insiste Accorinti: “Noi saremo lì quando faranno i cantieri perché difendiamo un luogo che è patrimonio dell’umanità sotto tutti i punti di vista. Abbiamo bisogno di acqua, trasporti, strade e autostrade, della messa in sicurezza del territorio. Non di questo ponte” (fonte Il fatto quotidiano, intervista di Manuela Modica).

