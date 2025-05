Ponte, Doglioni: “Sulle faglie di Capo Peloro e nello Stretto servono nuovi studi”

Un appello a nuove verifiche sismiche e geologiche quello dell'ex presidente dell'Ingv Doglioni, intervenuto a Messina all'incontro di Invece del ponte

MESSINA – “Ci sono delle faglie che possiamo considerare attive a nord di Capo Peloro, a Ganzirri, e all’interno dello Stretto. Le ricerche lo confermano. In uno studio di colleghi di Catania, alcuni anni fa, si è visto che c’è una faglia importante che attraversa lo Stretto di Messina. Dal punto di vista geologico e geofisico, bisognerebbe fare nuovi studi e approfondimenti prima di dare il via libera definitivo. Il mio è un appello per far sì che ci siano tutte le conoscenze necessarie prima d’intraprendere, in caso, un’opera così importante. L’ipotesi di faglia di Cannitello avrebbe bisogno di verifiche per capire se è attiva o non attiva”. Il professore Carlo Doglioni, ex presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è intervenuto a Messina in occasione di un incontro promosso dall’associazione “Invece del ponte”.

La sua relazione è stata il cuore del confronto moderato dall’ingegnere Sergio De Cola su “Il ponte e il puzzle delle faglie dello Stretto” in un’affollata Santa Maria Alemanna a Messina. “Fondazioni su terreni instabili, rischio di liquefazione, innalzamento del livello del mare di almeno un metro entro la fine del secolo, venti sempre più intensi a causa dei cambiamenti climatici”: questo lo scenario descritto dal professore Doglioni, “in un’area già ad altissimo rischio sismico”.

Da qui la conferma delle sue posizioni, già espresse durante il programma “Report”: Che il ponte insista in un’area logicamente viva, e che sia una struttura che possa essere area epicentrale (zona interessata e coinvolta da un sisma, n.d.r.), non ci sono dubbi. Facendo una ricostruzione della sismicità che è avvenuta dal 1908 a oggi, prendendo Villa San Giovanni come centro, per un raggio di 40 chilometri, noi come Istituto abbiamo registrato oltre seimila terremoti. Servono coefficienti di accelerazione più alti per verificare il rischio sismico. Il mio è un appello a fermarsi e fare queste verifiche preliminari”.

L’invito di Dogliani a nuovi studi sismici e geologici e le riserve tecniche di De Miranda sul progetto a campata unica

E l’associazione “Invece del ponte” fa suo l’appello dell’ordinario di Geodinamica e Geologia strutturale alla Sapienza, Università di Roma: “Doglioni ha sottolineato come la presenza della faglia attiva di Cannitello e della faglia di Ganzirri rappresenti un pericolo tale da imporre l’immediata sospensione del progetto e l’avvio di nuovi studi scientifici indipendenti. Ed è incomprensibile la volontà di sottovalutare le faglie proprio nei punti in cui si vorrebbero collocare le torri del ponte”.

Dopo l’ex presidente dell’Ingv, è intervenuto l’ingegnere Mario De Miranda, che ha confermato i suoi dubbi sul progetto a campata unica per “incognite tecniche non gestibili e un aumento esponenziale dei costi”. Miranda, con i professori Federico M. Mazzolani e Santi Rizzo, è autore di uno studio “sulla fattibilità del ponte a luce unica”. In primo piano le riserve sulla fattibilità del transito dei treni sul ponte a campata unica da 3.300 metri. “Un azzardo tecnico. Io ho fatto molti ponti ma su questo ho grandi dubbi”, ha evidenziato l’ingegnere.

Caminiti: “Devo difendere il mio territorio, dalla corsa solo danni”

Molto atteso e applaudito l’intervento della sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti: “Io devo difendere il mio territorio e pretendere l’osservanza di tutte le 62 prescrizioni Via-Vas (Valutazione d’impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica, n.d.r.). Ad oggi emergono solo incertezze. Villa San Giovanni non accetterà di essere vittima sacrificale: è nostro obbligo vigilare e informare i cittadini. A parlare, durante quest’incontro, non sono stati no pontisti ma studiosi che invitano chi guida il progetto a fermarsi. E a fare le verifiche necessarie. Messina e Villa sono gemelle, sono profondamente unite, e io da sindaca devo governare la fase di cambiamento del mio territorio. Non tocca a me la scelta. Ma ho ribadito al rappresentante della società Stretto di Messina: non correte. Perché la corsa equivale non più al dubbio dell’incompiuta. Ma alla certezza della devastazione”.

Accorinti: “Disobbedienza civile non violenta”

A concludere i lavori è stato Renato Accorinti, ex sindaco di Messina. Il suo è stato un appello alla “disobbedienza civile non violenta, per obbedire alla nostra coscienza e difendere l’unicità dello Stretto. Chi opera le scelte deve sapere che noi non saremo conniventi. L’obbedienza alla nostra coscienza guiderà la disobbedienza civile a un’opera insensata e devastante”.

In vista dei nuovi passi e delle nuove mobilitazioni, intanto, oggi e domani il movimento no ponte si confronta a Forte San Jachiddu.

