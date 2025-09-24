 Acireale-Acr Messina, Romano: "La prestazione c'è stata, siamo in crescita"

Acireale-Acr Messina, Romano: “La prestazione c’è stata, siamo in crescita”

Simone Milioti

Acireale-Acr Messina, Romano: “La prestazione c’è stata, siamo in crescita”

Tag:

mercoledì 24 Settembre 2025 - 19:20

Il tecnico sul momento che vive la squadra aggiunge: "Abbiamo margini di miglioramento, devo gestire i calciatori perché non abbiamo fatto preparazione"

ACIREALE – Il tecnico Giuseppe Romano commenta positivamente la prestazione fornita dall’Acr Messina che esce vittoriosa per 2 a 1 dall'”Aci e Galatea” contro l’Acireale nella quarta giornata del campionato di Serie D. “Li ho visti abbastanza bene – esordisce Romano riferito ai calciatori – abbiamo fatto una grande partita riscattando l’amarezza di domenica scorsa. Abbiamo vinto credo meritatamente e sciupando tante occasioni per chiuderla. La squadra ha corso ha lottato ed è stata concentrata.

Sull’episodio del rigore, il secondo consecutivo fischiato contro per mani in area il tecnico si sfoga un po’: “Secondo rigore che becchiamo con una palla che tocca il braccio, direi che questo regolamento non va più bene, ci sono dei movimenti che sono naturali e i giocatori non possono scendere in campo con le mani legate”.

Tornando al lavoro della squadra, la situazione di classifica e la situazione pregresse conclude: “La prestazione c’è stata e siamo in netta crescita, la squadra ha margini di miglioramento e lavorando con applicazione come stiamo facendo, con l’impegno e l’attaccamento alla piazza e alla città. Ogni partita dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo. In questo momento ho 23 calciatori e li devo gestire perché siamo senza preparazione, non ho pensato a fare turnover, l’ho fatto durante la gara facendo i cambi giusti con Fravola, Tesija, Azzara per dare freschezza e dare qualcosa in più alla squadra”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Acr Messina, futuro più roseo con un gruppo pronto a salvare la società
Il Messina corsaro ad Acireale, Touré e Fravola decidono la quarta giornata
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED