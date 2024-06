Acqua a Messina, c’è dove manca e dove si perde

Le perdite d'acqua vanno riparate subito altrimenti gli appelli a contenerne l'uso perdono di autorevolezza

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Fondelle e Canale dalle 5 del mattino (di oggi, mercoledì 19 giugno)”.

In diverse zone della città l’acqua manca o arriva debolmente, in altre, invece, si perde, anche copiosamente, come si vede dalla foto che ci è stata inviata. È certamente una disdetta assistere a queste situazioni alle quali bisognerebbe porre rimedio con ogni urgenza. Altrimenti gli appelli all’uso parsimonioso dell’acqua suonano un po’ come una beffa.