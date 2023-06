Acqua col gasolio, zone gialle e rosse. Ecco dove verificare la tenuta dei serbatoi - Tempostretto

Il sindaco Basile firma una terza ordinanza con vincoli per proprietari e amministratori di condominio

MESSINA – Acqua contaminata in alcune vie del centro: il sindaco Federico Basile ha firmato una terza ordinanza. Un’ordinanza, con misure integrative rispetto alle precedenti, rivolte a tutti i proprietari e amministratori di condominio degli stabili delle aree classificate rosse e gialle. Si legge nel provvedimento: “Al fine di evitare potenziali pericoli, in via precauzionale, a tutti i proprietari e amministratori di condominio degli stabili ricadenti nelle aree rosse e gialle si dispone di verificare la tenuta dei serbatoi ed eventualmente comunicare diminuzioni di livelli anomali degli stessi, alla mail urp@amam.it o alla pec amamspa@pec.it”.

Il provvedimento era stato anticipato dalla presidente dell’Amam, Loredana Bonasera, nell’intervista in video a Tempostretto.

C’è pure l’obbligo di verificare, se all’interno delle aree di pertinenza degli immobili, siano presenti cisterne di accumulo di combustibile, anche dismesse, a servizio degli impianti di riscaldamento o se, di recente le cisterne siano state oggetto di lavori di sostituzione, manutenzione o dismissione, comunicando eventuali anomalie a alla mail urp@amam.it o alla pec amamspa@pec.it. Tra le informazioni da comunicare, pure quelle relative alle “procedure alla pulizia e igienizzazione dei serbatoi condominiali e privati di accumulo dell’acqua potabile nelle zone rosse e gialle”.

Le aree rosse e gialle

Nell’ordinanza sindacale si stabilisce altresì il perdurare del divieto dell’uso dell’acqua secondo le seguenti classificazioni, distinte in due tipologie:

• AREA ROSSA nella quale è vietato l’utilizzo dell’acqua per uso potabile e usi igienici. Si elencano le vie interessate: via Luigi Cadorna, via Giovanni Crimi, scalinata santa Barbara, salita Santa Barbara, via Santa Barbara, viale Italia (dal Bar Noviziato alla scalinata Santa Barbara), via Pietro Canisio, piazza Masucci-

AREA GIALLA nella quale è vietato l’utilizzo dell’acqua per uso potabile.

Si elencano le vie interessate: via Ghibellina lato monte da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro, via Cesare Battisti da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro, via Antonio Martino, via Porta Imperiale, piazza Lo Sardo – piazza del Popolo, largo Seggiola, via Mario Giurba, via Cernaia, via Camiciotti da via Cesare Battisti a via Ghibellina, piazza Annibale Maria di Francia, via Nino Bixio da via Cesare Battisti a via Ghibellina, via Luciano Manara da via A. Martino a via Ghibellina, via Maddalena da via Cesare Battisti a via Ghibellina, via Goito, via F. Durante, via Montebello, via Faranda, via XVII Luglio da via Cesare Battisti a via Ghibellina, via Nicola Fabrizi da via Porta Imperiale a via Ghibellina, via Giuseppe Aricò, via San Paolino, via Mamertini, via Santa Maria del Selciato, via Santa Marta da piazza Trombetta a piazza Lo Surdo, piazza Trombetta, via Orto Gemelli, via Noviziato da piazza Trombetta a viale Italia, via Refugio dei Poveri, via Girolamo Conti, via Merli e Malvizzi, via Antonio Bova, via degli Angeli, via Giuseppe Sergi, via Giacomo Macrì, via Maffei, via Pippo Romeo, via Grillo da Palazzo degli Elefanti a via Pippo Romeo e via Cesareo.

Articoli correlati