 Abbondanti nevicate sui Nebrodi, in azione i mezzi della Città Metropolitana

Abbondanti nevicate sui Nebrodi, in azione i mezzi della Città Metropolitana

Redazione

Abbondanti nevicate sui Nebrodi, in azione i mezzi della Città Metropolitana

giovedì 19 Marzo 2026 - 17:15

Disagi sulla Sp 168 Caronia - Capizzi

L’ondata di maltempo che ha interessato l’area dei Nebrodi nelle ultime ore ha causato abbondanti nevicate sulle quote più elevate, rendendo necessario un intervento immediato da parte della Città Metropolitana di Messina per garantire la sicurezza della viabilità provinciale e limitare i disagi per gli automobilisti.
Sin dalle prime ore della mattina, il personale del settore viabilità di Palazzo dei Leoni è stato impegnato in interventi coordinati, utilizzando mezzi spazzaneve, secondo il piano operativo predisposto per le emergenze invernali.

L’intervento ha riguardato la Strada Provinciale 168 Caronia–Capizzi, arteria fondamentale per il collegamento tra i centri montani e la costa tirrenica.
A causa delle intense nevicate, la circolazione lungo la SP 168 si è resa particolarmente difficile. Tuttavia, grazie alla tempestività degli interventi, è stato possibile ripristinare in breve tempo condizioni di viabilità sicura, prevenendo situazioni di blocco o rischio per gli automobilisti.

Il vicepresidente metropolitano Flavio Santoro ha seguito personalmente l’evolversi della situazione, monitorando l’attività del settore viabilità. “Siamo costantemente impegnati per garantire la sicurezza della viabilità provinciale e intervenire tempestivamente dove necessario”, ha dichiarato Santoro, confermando che la Città Metropolitana è pronta ad affrontare eventuali ulteriori criticità derivanti dal maltempo.

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