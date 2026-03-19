 De Luca: "Messina modello nazionale, Schifani prenda esempio da Basile e si dimetta"

De Luca: “Messina modello nazionale, Schifani prenda esempio da Basile e si dimetta”

Marco Olivieri

De Luca: “Messina modello nazionale, Schifani prenda esempio da Basile e si dimetta”

giovedì 19 Marzo 2026 - 07:11

Ieri l'inaugurazione del comitato elettorale. Un'occasione per ribadire "l'impegno per un'alternativa alla Regione". E la "carica dei mille candidati in città"

MESSINA – Ieri a Palermo Cateno De Luca ha lanciato il suo “governo di Liberazione” e proposto la fine della legislatura all’Assemblea regionale. Poi di sera a Messina l’inaugurazione del comitato elettorale per Basile sindaco in via Pozzo Leone n. 27, accanto al Vittorio Emanuele. “Messina è il baricentro della nuova politica. ll presidente Renato Schifani dovrebbe prendere esempio da Federico Basile, che si è dimesso in anticipo per evitare il galleggiamento e un anno di rallentamenti. Avevo avvertito il presidente della Regione siciliana sul Vietnam all’Ars a causa della maggioranza spaccata. Non si riescono ad approvare provvedimenti e da quattro mesi non riesce a sostituire gli assessori della Dc che si sono dimessi (dopo il caso Cuffaro, n.d.r.)”.

“Ecco le tappe che proponiamo per l’Ars: dimissioni di 36 deputati entro il 31 luglio per andare al voto ad ottobre, apertura della fase costituente, indizione di primarie per la scelta del candidato presidente e la costruzione di un governo autorevole e non condizionabile”, ha ribadito il leader di Sud chiama Nord, che ieri festeggiava pure i 54 anni con tanto di torta nel nuovo comitato elettorale. Doppia torta: una per il candidato sindaco e una per lui, dopo il tradizionale taglio del nastro. Con il sindaco di Taormina e all’ex primo cittadino di Messina il deputato Francesco Gallo, il parlamentare regionale e sindaco di Roccalumera Pippo Lombardo, l’ex direttore generale del Comune Salvo Puccio, il coordinatore regionale di Sud chiama Nord e sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice e tutto il gotha del partito, oltre a molti sostenitori e candidati.

“Nel 2018 Messina ha fatto una scelta coraggiosa. Ora serve una coalizione trasversale in Sicilia”

Tutto tace e sarà così fino al post elezioni sulla possibile alleanza regionale e nazionale con il centrosinistra. Per ora gli obiettivi sono Basile sindaco e premio di maggioranza, rinnovando l’auspicio della “carica dei mille candidati tra Consiglio comunale e Municipalità” nelle 15 liste. Questi alcuni passaggi del suo intervento: “Abbiamo dimostrato che si può risollevare una città con amore, competenza e coraggio. Nel 2018 Messina ha fatto una scelta coraggiosa, oggi guardata in tutta Italia come modello. Oggi anche la Sicilia ha bisogno di una fase nuova, libera dai personalismi e dagli equilibri romani. Serve una grande coalizione trasversale, fatta di uomini e donne di buona volontà, per restituire ai cittadini il diritto di decidere. La Sicilia non si cambia con i social o con i personalismi (stoccata all’ex ScN La Vardera?, n.d.r.), ma con responsabilità e visione condivisa. Messina è cambiata perché abbiamo cambiato strategia, perché abbiamo cambiato metodo”.

Comitato elettorale per Basile
Comitato elettorale per Basile

Prima dell’intervento di De Luca, Basile ha insistito sul “modello di buona amministrazione” (“Continuiamo a cambiare la città insieme”) avviato dalla Giunta De Luca: “Questo progetto nasce nel 2018 dall’intuizione di chi ha avuto il coraggio di abbattere un sistema che non ci permetteva di crescere. Il calore che ricevo mi riempie di orgoglio e rafforza la consapevolezza che ognuno può dare il proprio contributo. Ho bisogno di voi: il cambiamento deve continuare. Questo spazio è aperto a quanti nel corso delle prossime settimane vorranno portare il loro supporto o ascoltare le nostre idee”.

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2 commenti

  1. SereL 19 Marzo 2026 07:28

    Ahaha ! Non si capisce.
    Cioè, si dimette Schifani così viene rieletto come Basile, oppure
    si dimette così non viene rieletto come Basile ?
    Quale è il pronostico o l’idea ?
    Perché la differenza è enorme !

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    Rispondi
  2. Piero 19 Marzo 2026 08:30

    Buongiorno, i soliti quattro gatti che ancora vanno dietro alle idee confusionarie del magico pifferaio alias De Luca 😂😂

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    3
    Rispondi

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