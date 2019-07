Acquedolci. Fai Cisl adotta un’area verde: “Ambiente una risorsa per lo sviluppo” - Tempostretto

Si tratta di uno spazio di verde situato nei pressi della chiesa di San Benedetto il Moro. “L’ambiente è una risorsa fondamentale per creare sviluppo, ancora di più in una terra come la Sicilia che conta su un patrimonio verde ancora poco conosciuto”.

Si tratta di un’iniziativa legata al decoro del verde pubblico, quella lanciata da Fai Cisl nel comune di Acquedolci. Dal sindacato l’adozione di un’area verde, situata nei pressi della villetta adiacente la chiesa di San Benedetto il Moro. L’area, che rimane di proprietà del comune, sarà curata dai lavoratori agricoli della Fai Cisl di Messina secondo quanto stabilito in fase di apertura della sede locale del sindacato.

“La nostra federazione -dichiara Sabina Barresi, segretario generale Fai Cisl Messina e componente della segreteria Fai Cisl Sicilia- vuole essere sempre più operativa e vicina alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori dei comparti che rappresenta, puntando su progetti di sviluppo e di presenza e che siano incisivi sul territorio valorizzando queste professionalità”.

Il segretario generale della Fai Cisl Sicilia, Pierluigi Manca, ha poi parlato di un percorso già iniziato lo scorso 5 maggio in occasione della giornata nazionale della cura dell’ambiente. “La Fai Cisl –ha dichiarato- con lo slogan ‘Fai bella l’Italia’, ha coinvolto i lavoratori e i dirigenti sindacali in tutte le regioni italiane per ripulire e restituire alla collettività siti naturalistici prima abbandonati all’incuria. Come ribadito nell’assemblea organizzativa della federazione, svoltasi di recente, l’ambiente è una risorsa fondamentale per creare sviluppo, ancora di più in una terra come la Sicilia che conta su un patrimonio verde ancora poco conosciuto. Noi confermiamo il nostro impegno e la nostra presenza in ogni luogo di lavoro, in tutti i territori e nelle periferie”.