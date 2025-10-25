 Acquedotto, guasto riparato. Ma domenica ancora disservizi in zona centro nord

Redazione

sabato 25 Ottobre 2025 - 21:03

Resterà attivo il servizio integrativo di rifornimento con autobotti

I lavori di riparazione sulla condotta Fiumefreddo sono stati completati. Nel corso dell’intervento sono state eseguite diverse riparazioni lungo la rete, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza e la continuità del servizio idrico cittadino.

Tuttavia nella giornata di domenica potranno verificarsi temporanei disservizi nelle seguenti zone: Centro Nord, Riviera Nord e Villaggi collinari.

Resterà attivo il servizio integrativo di rifornimento con autobotti, per garantire l’approvvigionamento idrico alle aree interessate fino al completo riempimento della rete.

Per eventuali segnalazioni, è possibile contattare Amam ai seguenti recapiti:

📞 090 3687711

📞 Numero Verde: 800 085584

Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
