Messina al voto anticipato? Basile glissa, De Luca scherza: “Non sento l’odore di elezioni”

Il leader di ScN: "Abbiamo ancora 70 martedì davanti per presentare gli ingressi e cinque o sette liste. Noi siamo sereni, gli altri sono agitati"

MESSINA – La conferenza stampa del martedì, l’ultima prima del weekend di Caltagirone, ha affrontato anche il tema delle possibili elezioni anticipate. La domanda resta: si andrà a votare già a giugno (e quindi si dimetterà il sindaco Federico Basile entro poche settimane) oppure no?

Ai quesiti dei giornalisti alla fine dell’incontro sui risultati della Patrimonio spa, lo stesso Basile ha risposto: “Continuate a lavorare sul tema elettorale, vi ringrazio. Ma non è questo il tema di oggi. Stiamo lavorando e stiamo continuando a lavorare. Abbiamo detto che faremo un check dopo il periodo di valutazione che stiamo portando avanti. La scadenza di febbraio è vicina? Arriveremo fino alla fine della nostra valutazione”.

De Luca: “Non sento odore di elezioni”

A rispondere è stato poi De Luca: “Il sindaco Basile continua a fare il suo lavoro e non sembra proprio in campagna elettorale, vero? Tutto sta procedendo regolarmente e io non sento odore di elezioni. Gli altri si agitano, è vero. Noi mesi fa avevamo annunciato che avremmo portato avanti le ufficializzazioni (l’ultima è stata quella di Lino Summa, ndr). Il nostro progetto richiede almeno 5 o 7 liste, ancora c’è materiale per un altro anno e mezzo. Se vi fate i conti abbiamo almeno 70 martedì. Noi abbiamo solo iniziato a mettere in campo una strategia di ufficializzazione perché c’è chi gradisce Basile e magari prima non gradiva De Luca”.

E l’evento di Caltagirone inciderà in questo scenario? De Luca ha lanciato l’appuntamento: “Caltagirone non ha nulla a che vedere con le dinamiche di Messina. Domani al Parlamento siciliano comunicherò i primi dettagli, ma non tutti. Vi posso dire che non dovete perdervi questo evento, che non ci sarà in diretta. Bisogna venire di persona. Chiudo: abbiamo problemi di accoglienza, infatti si sta mettendo in atto un programma tra più location collegate”.

La due giorni di Caltagirone

Da giorni De Luca lancia appelli sull’evento che si svolgerà il 17 e il 18 gennaio, a Caltagirone, in diverse location. Lo slogan del progetto “Ti Amo Sicilia”, al centro dell’evento, è “Liberi nel pensiero. Forti nelle scelte”. Nel primo dei due giorni ci saranno diversi panel di confronto con protagonisti giornalisti e testate (ci sarà anche Tempostretto con l’editore Pippo Trimarchi) da ogni parte della Sicilia, oltre a forze politiche e professori degli atenei di Messina e Catania in diritto, economia, sociologia.

Domenica 18, invece, sarà lo stesso De Luca il protagonista dei lavori al Cine-teatro Politeama. Da lì potrebbero uscire indicazioni importanti sulla strada politica presa da “Ti Amo Sicilia” e da Sud chiama Nord. Ma l’ex sindaco ha ribadito più volte nelle scorse settimane che le dinamiche di Messina restano “fuori” da quelle regionali e nazionali.

Articoli correlati