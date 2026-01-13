 Il Team Nibali inaugura la stagione con un raduno a Noto

I ciclisti della categoria Esordienti si sono ritrovati dal 2 al 5 gennaio per i primi allenamenti e programmare la nuova stagione

MESSINA – Come da tradizione, anche quest’anno il Team Nibali si è ritrovato per il consueto raduno di inizio stagione. La splendida cornice barocca di Noto, patrimonio mondiale dell’Unesco, ha accolto gli atleti e lo staff del team, dal 2 al 5 gennaio; giornate dedicate ad allenamenti e programmazione in vista della stagione 2026.

Esordienti a lavoro su strada e nel velodromo

Presenti sette dei nove giovani ciclisti appartenenti alla categoria Esordienti, due gli assenti poiché fuori dal territorio regionale, che hanno alternato le sessioni di lavoro su strada alle prove e alle esercitazioni tecniche all’interno del Velodromo Paolo Pilone di Noto, un luogo ormai diventato punto di riferimento per la preparazione del team. Un ringraziamento speciale va a Luigi Lombardo, che ha raccolto l’eredità del compianto Prof. La Rosa, al Prof. Angelo Pistritto e Francesco Buonagrazia per l’ospitalità.

L’incontro con la PolStrada

La settimana si è conclusa con un momento di grande valore educativo: come ogni anno, in ogni raduno, si è tenuta una lezione sulla sicurezza stradale organizzata in collaborazione con la Polizia di Stato, alla quale va il più sincero ringraziamento per la disponibilità e l’impegno costante nella formazione dei più giovani; relatori il Commissario Capo dott. Francesco Giuffrida, dirigente della sezione PolStrada di Siracusa e il Sostituto Commissario il Dott. Amsicora Concas, comandante PolStrada del distaccamento di Noto. Uno dei momenti più importanti dell’intero raduno dove la conoscenza del codice stradale non è solo una formalità ma un serio e concreto impegno del Team.

