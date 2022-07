Acr Messina. Al via domani lo stage giovanile, l'arrivo di Piazza e la carica di Lewandowski - Tempostretto

Il punto sulla biancoscudata. Martedì e giovedì pomeriggio Coppola e Parisi supervisionano lo stage del settore giovanile. Pitino chiude l'accordo per l'attaccante under Piazza. Lewandowski: "Quest'anno più tempo per prepararci"

MESSINA – Giornate di preparazione intense in casa Acr Messina che si sta muovendo su tutti i fronti. Alla squadra impegnata in ritiro, da oggi a Roma, Marcello Pitino aggiunge il terzo under agli ordini di mister Auteri, Alessio Piazza attaccante che arriva in prestito dal Lecce. A Messina invece è tutto pronto, sotto la supervisione di due bandiere giallorosse come Carmine Coppola e Alessandro Parisi, per lo stage del settore giovanile a Santa Lucia.

Si tratta di due giornate, martedì e giovedì pomeriggio, in cui ragazzi nati dal 2004 sino al 2009 si potranno mettere in mostra. Dal ritiro invece arrivano le parole di Lewandowski che non vuol fare promesse, ma è soddisfatto sia della continuità del gruppo squadra che è ripartito da 15 elementi che già si conoscono e anche di essere partiti prima con la preparazione rispetto allo scorso anno.

A Coppola e Parisi il settore giovanile

Sta per partire la stagione del settore giovanile dell’Acr Messina che avrà la supervisione di due grandi ex giallorossi da sempre abituati a lavorare con i giovani, Carmine Coppola e Alessandro Parisi. Sono stati programmati due giornate di stage che si terranno martedì 26 luglio e giovedì 28 luglio presso il campo sportivo Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela.

Dalle 16:30 alle 18 potranno presentarsi tutti i ragazzi nati negli anni 2004 e 2005, mentre dalle 18:00 alle 19:30 tutti i nati negli anni 2006-2007-2008-2009. I candidati devono presentarsi anticipatamente allo stadio muniti di documento di riconoscimento e certificato medico in corso di validità che attesti l’idoneità dell’attività agonistica.

Agli allenamenti saranno presenti i componenti degli staff tecnici dell’intero settore giovanile con la supervisione di Carmine Coppola e Alessandro Parisi. Per qualsiasi necessità o informazione è possibile contattare il numero telefonico: 3476564641.

Piazza primo colpo in attacco di mercato

La società Acr Messina ha comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Piazza. Nato il 28 gennaio 2002 ad Agrigento, si unirà ai suoi compagni con la formula del prestito annuale dal Lecce. Nonostante la giovane età, Piazza (destrorso, gioca solitamente come ala sinistra rientrando) può vantare una prestigiosa trafila nei settori giovanili di Palermo e Parma prima dell’approdo nella piazza salentina.

Si fa notare con la maglia rosanero realizzando dieci reti in diciotto presenze nel campionato Under 17. Una stagione che gli vale la chiamata del Parma: in Emilia Romagna fa il suo esordio nel torneo Primavera siglando tre goal in dodici presenze. Nel passato campionato Piazza ha vestito la maglia del Lecce collezionando quattro presenze.

Lewandowski: “Ci conosciamo e quest’anno abbiamo tempo per prepararci”

“L’anno scorso – ha dichiarato dal ritiro il portiere polacco – abbiamo iniziato da zero, quest’anno ripartiamo con una base di quindici calciatori che si conoscono. Scorso anno iniziato in ritardo, in questa stagione abbiamo più tempo per prepararci. Messina sappiamo che ha fatto la storia in Serie A, ci mettiamo tutto e sappiamo che i tifosi ci sostengono anche nei momenti di difficoltà. Sarà un girone molto diverso perché ci saranno altre squadre nuove. Non faccio promesse perché sappiamo come è andata scorso anno e poi è calcio, vedi noi che l’anno scorso abbiamo vinto a Bari”.

Il portiere dell’Acr Messina è colui che lo scorso anno ha fatto registrare il maggior minutaggio in campo, oltre 3300 minuti tra i pali. Difesi con alti e bassi, spesso per demeriti della difesa, ma in alcune occasioni anche Lweandowski ci ha messo del suo nel subire gol evitabili. Ha chiuso la stagione con 53 reti subite, ma anche facendo registrare 8 clean sheet, partite in cui non ha incassato reti.

