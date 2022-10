Acr Messina, Auteri: "Contro il Giugliano è fondamentale vincere" - Tempostretto

L'allenatore del Messina ha presentato la sfida col Giugliano: "Dobbiamo interpretare bene la gara, alzare l'intensità e aggredire". I convocati

MESSINA – L’Acr Messina attende il Giugliano, sfida di campionato delicata in questa sesta giornata di Serie C. I biancoscudati sono quasi obbligati a vincere mister Auteri, alla vigilia in conferenza stampa, mostra fiducia e riabbraccia in ottima condizione Curiale, Fazzi e Versienti. La sfida allo stadio Franco Scoglio dalle ore 14:30.

“Sul piano tattico sarà una gara diversa dalle prime cinque affrontate. L’impatto emotivo – dichiara Gaetano Auteri – anche a Catanzaro è stato buono, da questo punto di vista sono sicuro che la squadra risponderà bene. Non siamo una squadra logora, spenta o in crisi, dobbiamo solo essere più concreti e più attenti su alcune letture”.

“Andremo a cercare una vittoria che è fondamentale. Contro il Giugliano mi aspetto una squadra che non concede, sarà un altro tipo di partita. Non dobbiamo perdere equilibri – prosegue l’allenatore dell’Acr Messina – e avere la pazienza di trovare i varchi tra le loro fila. Loro verranno per il doppio risultato, vittoria o pari, noi dobbiamo essere bravi a interpretare la gara. Importante alzare ritmi intensità e aggredire”.

I convocati di Messina – Giugliano

“Ho imbarazzo della scelta – dichiara mister Auteri – ho Fazzi, Curiale, Versienti che stanno bene. Curiale dopo l’episodio con la Viterbese si è ripreso, è arrivato il momento di schierarlo. Ha tutta la fiducia nostra, può concretizzare tanto di quello che facciamo. Dobbiamo comunque giocare da squadra. Curiale, Fazzi e Camilleri hanno più esperienza, stanno bene ed è il momento di schierarli”. Ci aspettiamo dunque di vedere in campo una squadra con più over rispetto al solito nell’undici di partenza.

PORTIERI : 1. Riccardo Daga; 22. Michal Lewandowski.

DIFENSORI : 5. Gabriele Berto; 15. Manuel Ferrini; 16. Vincenzo Camilleri; 19. Antony Angileri; 23. Daniele Trasciani; 26. Nicolò Fazzi; 17. Giuseppe Filì.

CENTROCAMPISTI : 4. Roberto Marino; 6. Lamine Fofana; 14. Amara Konate; 27. Leandro Versienti; 28. Marco Fiorani; 75. Andrea Mallamo.

ATTACCANTI : 7. Paolo Grillo; 9. Diego Zuppel; 10. Ibourahima Balde; 11. Davis Curiale; 20. Lorenzo Catania; 70. Paolo Napoletano; 8. Carmine Iannone

