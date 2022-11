Acr Messina, Auteri prima di Potenza: "Dobbiamo controllare il gioco" - Tempostretto

Un'altra gara in cui al Messina servono i punti: "I tifosi vengano. Ngombo? Da recuperare fisicamente"

MESSINA – L’Acr Messina sfiderà domenica alle 14:30 il Potenza, sfida importante da non fallire per mister Gaetano Auteri. Servono punti alla classifica del Messina che fin qui in Lega Pro ha aggiunto mattoncini alla propria classifica solo al Franco Scoglio.

“Non è un problema che le partite vivano di momenti e supremazia, come succede ai nostri avversari può capitare anche a noi. La squadra sta bene, a Pescara – esordisce Auteri presentando la 14ª di campionato – abbiamo giocato una buona partita e con più concretezza potevamo portare punti importanti”. Il tecnico rivolge poi un appello alla tifoseria: “Mi aspetto vengano i tifosi, al di là delle polemiche, dobbiamo dimostrare chi vuole bene alla squadra. I tifosi sono una parte importante e ci sono momenti in cui si mettono da parte determinati discorsi”.

L’avversario Potenza

“Affronteremo il Potenza, un’altra squadra importante, giocheremo in casa e dobbiamo fare una partita intensa e martellante. Non c’è da gestire, le partita di campionato si giocano per vincere, studiamo l’avversario e si lavora in funzione della squadra da affrontare. Dobbiamo provare a vincere con tutte le nostre forze, ci mancherebbe se così non fosse. Non dobbiamo fare tanti calcoli.

Raffaele (allenatore Potenza, ndr) ha fatto molto bene in quell’ambiente. La sua è una squadra che potenzialmente può aver qualcosa in più rispetto a noi. Loro si prendono pochi rischi e cercano di ripartire con i propri giocatori pericolosi e di esperienza davanti. Non dobbiamo permettergli di ripartire, dobbiamo controllare il gioco, gestire il ritmo e avere intensità”.

Sulla possibile formazione il mister ha detto: “Davanti ci muoviamo senza punti di riferimenti fissi. Col Pescara, che gioca bene i contro piedi, abbiamo fatto una scelta precisa. Noi giochiamo in un determinato modo e il calcio è fatto di mobilità. Abbiamo diversi giocatori duttili: Fiorani, Fazzi, Konate. Sui campi pesanti, se dovesse piovere, prevedo di mettere giocatori che hanno tanta forza nelle gambe”.

Il futuro in casa Messina

“Prima della pausa avremo una serie di gare non determinanti ma importanti per indirizzarci in futuro su una strada migliore. La squadra sta bene, è ben orientata e sono sicuro faremo bene. Adesso abbiamo partite importanti se le vinci miglioriamo la nostra posizione”.

Sugli aggregati al gruppo Antei (difensore) e Ngombo (attaccante): “Stiamo valutando questi due giocatori specie dal punto di vista fisico. Il belga si è integrato bene nello spogliatoio e vedremo se ci potrà dare una mano. Ha qualità ed esperienza ma è totalmente da recuperare fisicamente. Intanto andiamo avanti con quelli che siamo”.

