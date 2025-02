Acr Messina, Basile convoca Sciotto e Aad Invest

La mossa del primo cittadino per fare chiarezza. I protagonisti della vicenda sono stati convocati nello studio del notaio Magno

MESSINA – Il sindaco Federico Basile rompe gli indugi e piazza la sua mossa per cercare di ottenere chiarezza sul futuro dell’Acr Messina, dopo il caos degli ultimi giorni. Il primo cittadino ha convocato per domani mattina, nello studio del notaio Silverio Magno, l’ex presidente Sciotto e i rappresentanti della Aad Invest Group, che ha rilevato l’80% delle quote societarie ma non ha ancora offerto le garanzie economiche che ci si attendeva.

Un incontro, quello fissato dal sindaco Basile, con l’obiettivo di fare finalmente chiarezza su quanto sta accadendo.

