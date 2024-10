Acr Messina, dopo sette partite ecco i dati del minutaggio

I peloritani in questo inizio di campionato sempre oltre la soglia massima, come funziona e quali sono gli Under biancoscudati

MESSINA – Quello del minutaggio degli Under è un argomento sensibile per il Messina e per la piazza in questa stagione. Gli Under sono quei calciatori che hanno 22 o meno anni di età, per chiarezza i nati dal 1° gennaio 2002 in poi. La Federazione Italiana Giuoco Calcio mette da parte delle risorse che poi distribuisce alle società che si dimostreranno virtuose dando ampio spazio in campionato ai giovani calciatori italiani.

Come si legge nel regolamento sul minutaggio per la stagione in corso, la quota viene calcolata, in via provvisoria, ogni 7 giornate, motivo per cui la società Acr Messina ha rilasciato i dati su quanti minuti in campo gli under biancoscudati hanno speso complessivamente fin qui. Il punto C dell’articolo 6 del suddetto regolamento specifica che esiste una soglia minima di 271 minuti e una soglia massima di 450 minuti. Al di sotto della minima, per quella data giornata, sarà conteggiato uno zero, andando invece al di sopra della massima non saranno comunque conteggiati più di 450 minuti. Facendo una rapida divisione, soglia massima e tempo regolamentare di una partita di calcio (90 minuti), viene fuori che devono partire titolari e concludere la sfida in campo cinque under per raggiungere la soglia massima. Questo perché ogni calciatore può concorrere per un massimo di 90 minuti, ma in caso di sostituzione o subentro dalla panchina sono conteggiati anche i minuti di recupero di primo e/o secondo tempo, quindi sarebbe preferibile sostituire un Under con un altro Under.

Il Messina alla prima giornata ha utilizzato i suoi under in campo per 630′, alla seconda giornata (la sfida col Cerignola senza Curtosi titolare) per 475′, alla terza giornata per 577′, alla quarta giornata per 523′, alla quinta giornata per 502′, alla sesta giornata per 510′ e alla settima giornata l’ultima contro il Picerno per 550′. I dati forniti dalla società Acr Messina restituiscono una media di 538 minuti a partita, potremmo tradurre quindi che il Messina schiera un under in più ad ogni partita ma senza raggiungerebbe comunque una soglia molto vicina alla massima consentita.

Come si calcolano le quote del minutaggio

Sempre nel regolamento i calciatori vengono suddivisi in classe d’età tenendo conto dell’anno di nascita, questo perché per calcolare la quota, e delineare la classifica tra tutte le società, i minuti in campo devono essere moltiplicati per un coefficiente di ponderazione. Così facendo l’utilizzo di un 2002 varrà leggermente meno dell’utilizzo di un calciatore ancora più giovane. Inoltre sempre nel regolamento è specificato come nel conteggio possano rientrare al massimo due 2002. Quindi nel caso una squadra ne schierasse di più, dal terzo in poi, nonostante siano un Under da regolamento, non sarà conteggiato per raggiungere la soglia minima di minutaggio per quella partita.

I classe 2005, o nati dopo, per il Messina sono Morleo e i due Primavera Di Bella e Adragna, per loro la Lega prevede un coefficiente di 1,4. Quindi un minuto in campo loro vale più di un minuto dei 2004. In questa classe d’età rientrano Curtosi, Di Palma, Anzelmo e Anatriello, per loro ogni minuto in campo dovrà essere moltiplicato per 1,2. Salendo ancora di età i 2003 Salvo, Pedicillo e Re valgono esattamente i minuti che giocano in campo, il coefficiente è 1,0. Infine per i classe 2002 il coefficiente è 0,8 e nati in quell’anno giocano per il Messina Ortisi, Frisenna, Simonetta, Mamona e Luciani.

In conclusione la scelta di provare a concorrere con le altre squadre per ricevere una parte dei soldi a disposizione per il minutaggio è della società. Come ha confermato l’allenatore del Messina alla vigilia della sfida col Crotone di campionato, quando disse “noi abbiamo la necessità di far quadrare un bilancio, dei conticini […] aiutare la società nelle casse”. Però la decisione in particolare su quanti e quali Under mandare in campo ogni giornata è di Giacomo Modica visto che è il tecnico del Messina e tocca a lui fare la formazione.

