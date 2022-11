Acr Messina fanalino di coda, la Turris espugna lo stadio "Scoglio" - Tempostretto

Decisiva, nel secondo tempo, una rete in mischia. Espulsi Mallamo e l'allenatore Auteri

MESSINA – Messina – Turris 0-1. Tutto da rifare, ancora una volta, per l’Acr Messina. Dopo un primo tempo terminato 0-0, nel secondo, in una mischia, una punizione di Leonetti, con tocco finale di Gallo, ha dato la vittoria alla Turris. Una rete al 76esimo, quando la squadra di casa era in dieci per la doppia ammonizione di Mallamo.

Nel complesso, una partita nervosa, segnata pure dall’espulsione dell’allenatore Gaetano Auteri (nella foto). Insomma, una squadra che stenta a fare la differenza e l’ennesima delusione. Adesso la classifica fa davvero paura, con il Messina all’ultimo posto. Una partita difficile, in un campo reso quasi impraticabile dal maltempo, ma la crisi della squadra di Auteri è profonda. Undici punti, al pari della Viterbese ma con una peggiore differenza rete. E non si intravede alcun segnale di riscossa.

Auteri: “Ci manca qualcosa per risolvere le partite”

Così, nella sala stampa “Mino Licordari”, il mister Auteri ha commentato la partita: “Ci manca un quid risolutore, qualcosa in più per risolvere le partite. In un campo quasi impossibile, abbiamo giocato un primo tempo discreto ma nel secondo tempo siamo venuti meno, giocando male. Non siamo più riusciti a tenere una palla. Ma, nel primo tempo, dovevamo concretizzare. Siamo questi… Davanti abbiamo problemi ma dobbiamo assorbire la botta. Ho molte perplessità sia sull’espulsione di Mallamo, sia sulla mia”.

