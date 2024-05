Acr Messina, formalizzata l’iscrizione. Sciotto: “Al lavoro per definire ds e allenatore”

L'annuncio della società: "Domanda di iscrizione alla serie C presentata con abbondante anticipo"

MESSINA – L’Acr Messina ha comunicato di avere formalizzato nella giornata odierna l’iscrizione al campionato di serie C 2024/25. “Con abbondante anticipo e scrupolo abbiamo completato la domanda di iscrizione”, ha commentato il presidente Pietro Sciotto. “Allo stesso tempo stanno proseguendo le necessarie interlocuzioni per la definizione del direttore sportivo e di conseguenza dell’allenatore per programmare la prossima stagione sportiva”, ha concluso il massimo responsabile della società.