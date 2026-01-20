 Ciclone Harry. A S. Teresa Riva si apre voragine sul lungomare, chiusa la Ss 114 a S. Alessio

Ciclone Harry. A S. Teresa Riva si apre voragine sul lungomare, chiusa la Ss 114 a S. Alessio

Redazione

Ciclone Harry. A S. Teresa Riva si apre voragine sul lungomare, chiusa la Ss 114 a S. Alessio

martedì 20 Gennaio 2026 - 08:15

Il Comune invita i cittadini alla prudenza

Una voragine si è aperta sul lungomare di Santa Teresa di Riva, che stamani continua ad essere chiuso.

“Non transitate dal lungomare perché molto pericoloso in diversi punti e non sappiamo cosa può succedere. Seguite il percorso alternativo utilizzando la panoramica e la via Sparagonà in senso unico a scendere”. E’ il messaggio che il Comune rivolge ai cittadini, ricordando anche che la passerella sul Torrente Agrò è chiusa.

“Stiamo provvedendo a circoscrivere al meglio la voragine. La mareggiata è tutt’ora in corso e non accenna a diminuire”.

Sant’Alessio Siculo

A seguito delle condizioni meteo avverse delle ultime ore che hanno portato all’esondazione del fiume Agrò, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 114 “Orientale Sicula”, dal km 35,500 al km 35,400 a Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina. Il traffico è deviato in loco.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Patti. Negozi cinesi nascondono al fisco 50mila scontrini, sequestrati 4,6 milioni di euro
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED