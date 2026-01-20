Ciclone Harry. A S. Teresa Riva si apre voragine sul lungomare, chiusa la Ss 114 a S. Alessio

Il Comune invita i cittadini alla prudenza

Una voragine si è aperta sul lungomare di Santa Teresa di Riva, che stamani continua ad essere chiuso.

“Non transitate dal lungomare perché molto pericoloso in diversi punti e non sappiamo cosa può succedere. Seguite il percorso alternativo utilizzando la panoramica e la via Sparagonà in senso unico a scendere”. E’ il messaggio che il Comune rivolge ai cittadini, ricordando anche che la passerella sul Torrente Agrò è chiusa.

“Stiamo provvedendo a circoscrivere al meglio la voragine. La mareggiata è tutt’ora in corso e non accenna a diminuire”.

Sant’Alessio Siculo

A seguito delle condizioni meteo avverse delle ultime ore che hanno portato all’esondazione del fiume Agrò, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 114 “Orientale Sicula”, dal km 35,500 al km 35,400 a Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina. Il traffico è deviato in loco.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.