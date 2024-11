Acr Messina-Giugliano, arbitrerà il signor Vingo di Pisa

In passato il fischietto toscano ha diretto una gara quattro volte a Messina, per tre volte erano i biancoscudati

MESSINA – Nella 14ª giornata del campionato il Messina affronterà il Giugliano. La sfida tra siciliani e campani nel girone C di Serie C sarà arbitrata dal signor Giuseppe Vingo di Pisa. Come si legge nella designazione completa l’arbitro sarà affiancato dagli assistenti Mario Pinna di Oristano e Badreddine Mamouni di Tolmezzo. Quarto uomo della sfida il signor Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria.

Non sarà la prima volta che il pisano dirige una partita del Messina in casa. In particolare quella di domenica, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:30, sarà la quarta direzione in riva allo Stretto per il signor Vingo ma nessun precedente recente tra i professionisti. L’arbitro in questione infatti ha diretto dapprima nella stagione 2011/2012 i biancoscudati nell’1-0 contro la Nuvla San Felice e successivamente nella stagione della promozione 2020/2021 sempre al Franco Scoglio. In quell’occasione la truppa dell’allora allenatore Novelli vinse alla seconda giornata, esordio in casa, per 1-0.

L’ultimo precedente con i biancoscudati si colloca cronologicamente nel mezzo, nella stagione 2017/2018, a Roccella sconfitta in trasferta per la formazione peloritana (1-0). Il terzo precedente in città di cui abbiamo accennato riguarda invece il Football Club Messina che venne diretto dal toscano nella sfida interna tra la formazione del presidente Rocco Arena e il Roccella terminata 7-1.

Per questo arbitro due precedenti anche con i campani e sempre in Serie D. Ancora in terra siciliana nella sfida tra Marsala e Giugliano, girone I, terminata 1-0 per i trapanesi e ancora nel 2021/2022 ma col Giugliano spostato nel girone G, vittoria in trasferta dei campani per 2-1 sul campo del Lanusei.

