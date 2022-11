Acr Messina, Giuseppe Costa nuovo preparatore mentale della squadra - Tempostretto

Lo studioso messinese insegnerà ai calciatori come sviluppare e migliorare le proprie capacità mentali e performare al 110%

MESSINA – Una nuova figura entra nello staff dell’Acr Messina. Giuseppe Costa, 44 anni, messinese, esperto di coaching strategico, è il nuovo “Mental Trainer”, o preparatore mentale, della prima squadra e seguirà da vicino il gruppo allenato da Gaetano Auteri.

Studioso ed esperto della prestazione e delle applicazioni in ambito sportivo, insegna a calciatori come sviluppare e migliorare la propria capacità mentale e performare al 110%. «Il corpo, la mente e le emozioni sono indissolubilmente legate e partecipi in qualsiasi prestazione sportiva – afferma – Sono stato dall’altra parte, come atleta, come allenatore e soprattutto come persona insoddisfatta di un processo che ha una grande lacuna. Così – continua – nasce il mio modello di Coaching “Gioco di testa”, consolidato ed applicato in contesti sportivi, accompagna l’atleta nel suo viaggio di consapevolezza per il raggiungimento della massima prestazione ed espressione del suo più elevato potenziale».

