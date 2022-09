Squadra in campo e a pochi minuti dall'inizio gente ancora in fila al botteghino senza biglietto

MESSINA – Intorno alle 20:20 arrivano notizie di gente ancora in fila al botteghino del Pala Rescifina per acquistare il biglietto per Messina – Crotone. C’era la possibilità di acquistare il tagliando dalle ore 18 alle 20 di oggi in loco, ma evidentemente qualcosa non è filata liscia e molta gente è rimasta in coda. Pare sia finita la carta per stampare.